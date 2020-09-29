В МОЗ заявили про рекордний приріст нових хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 17 вересня 2020, 10:24

Також побільшало летальних випадків.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі МОЗ навели невтішну статистику щодо ситуації з коррнавірусом в Україні. Станом на 17 вересня в країні 166 244 лабораторно підтверджені випадки зараження. За минулу добу було виявлено рекордні 3 584 випадки захворювання.

З них 3400 летальних випадків. За минулу добу померли 60 пацієнтів.

У Харківській області найбільше нових випадків зараження – 483. Тепер тут загальна кількість хворих становить 13915 осіб. Ситуація в інших областях та Києві наступна.

Вінницька область — 5 039 випадків;

Волинська область — 6 593 випадки;

Дніпропетровська область — 3 653 випадки;

Донецька область — 2 272 випадки;

Житомирська область — 4 656 випадків;

Закарпатська область — 8 931 випадок;

Запорізька область — 2 673 випадки;

Івано-Франківська область — 11 856 випадків;

Кіровоградська область — 951 випадок;

м. Київ — 18 449 випадків;

Київська область — 7 342 випадки;

Львівська область — 17 664 випадки;

Луганська область — 689 випадків;

Миколаївська область — 2 252 випадки;

Одеська область — 10 602 випадки;

Полтавська область — 1 363 випадки;

Рівненська область — 10 797 випадків;

Сумська область — 2 724 випадки;

Тернопільська область — 10 394 випадки;

Харківська область — 13 915 випадків;

Херсонська область — 737 випадків;

Хмельницька область — 4 198 випадків;

Чернівецька область — 12 640 випадків;

Черкаська область — 2 820 випадків;

Чернігівська область — 3 034 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій в МОЗ не наводяться.