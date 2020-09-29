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Також побільшало летальних випадків.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі МОЗ навели невтішну статистику щодо ситуації з коррнавірусом в Україні. Станом на 17 вересня в країні 166 244 лабораторно підтверджені випадки зараження. За минулу добу було виявлено рекордні 3 584 випадки захворювання.
З них 3400 летальних випадків. За минулу добу померли 60 пацієнтів.
У Харківській області найбільше нових випадків зараження – 483. Тепер тут загальна кількість хворих становить 13915 осіб. Ситуація в інших областях та Києві наступна.
Вінницька область — 5 039 випадків;
Волинська область — 6 593 випадки;
Дніпропетровська область — 3 653 випадки;
Донецька область — 2 272 випадки;
Житомирська область — 4 656 випадків;
Закарпатська область — 8 931 випадок;
Запорізька область — 2 673 випадки;
Івано-Франківська область — 11 856 випадків;
Кіровоградська область — 951 випадок;
м. Київ — 18 449 випадків;
Київська область — 7 342 випадки;
Львівська область — 17 664 випадки;
Луганська область — 689 випадків;
Миколаївська область — 2 252 випадки;
Одеська область — 10 602 випадки;
Полтавська область — 1 363 випадки;
Рівненська область — 10 797 випадків;
Сумська область — 2 724 випадки;
Тернопільська область — 10 394 випадки;
Харківська область — 13 915 випадків;
Херсонська область — 737 випадків;
Хмельницька область — 4 198 випадків;
Чернівецька область — 12 640 випадків;
Черкаська область — 2 820 випадків;
Чернігівська область — 3 034 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій в МОЗ не наводяться.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
10:24: В МОЗ заявили про рекордний приріст нових хворих на коронавірус
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