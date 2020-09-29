Коболєв розповів, чого чекати від цін на газ зимою

Аня Мартинюк 17 вересня 2020, 09:49

Він прогнозує, що блакитне паливо підніметься у ціні.

Новину передає «Преса України».

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв дав інтерв’ю, в якому згадав про ціни на газ, які чекають на українців зимою. За словами Коболєва, ціни зазвичай зростають зимою. Минулої зими значного росту цін не було через перенасиченість ринку та кризу.

«Тому, якщо такої кризи не буде, то я б очікував зростання ціни. Але є важлива "але". Завдяки скасуванню регулювання "Нафтогаз" і інші газові компанії почали пропонувати річні продукти. Тобто, зараз український споживач може зафіксувати собі ціну на весь рік і не турбуватися, якою вона буде», - розповів він.

Коболєв нагадав, що українські споживачі можуть вибрати собі газового постачальника і тариф. За його словами, така свобода вибору є перевагою для будь-якого ринку, адже чиновники не впливатимуть на ціну.