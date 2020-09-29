Аня Мартинюк 17 вересня 2020, 09:14

Тепер будь-хто може «погортати» книгу завдяки YouTube.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 вересня, стало відомо, що модний дім Louis Vuitton випустить фотокнигу про Україну. Книга під назвою «Ukraine» доповнить серію Fashion Eye, яка бере початок з 2016 року. Фото для книги зробив український арт-дует Synchrodogs Тетяна Щеглова з Івано-Франківська та Роман Новена з Луцька.

Наразі можна побачити відео огляд книги на YouTube-каналі Louis Vuitton. З нього видно, що фотографи трудилися в Карпатах.

Реліз книги запланований на 8 жовтня.