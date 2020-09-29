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Louis Vuitton випустить фотокнигу про Україну

Аня Мартинюк 17 вересня 2020, 09:14
Версія для друку
Louis Vuitton випустить фотокнигу про Україну

Тепер будь-хто може «погортати» книгу завдяки YouTube.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 вересня, стало відомо, що модний дім Louis Vuitton випустить фотокнигу про Україну. Книга під назвою «Ukraine» доповнить серію Fashion Eye, яка бере початок з 2016 року. Фото для книги зробив український арт-дует Synchrodogs Тетяна Щеглова з Івано-Франківська та Роман Новена з Луцька.

Наразі можна побачити відео огляд книги на YouTube-каналі Louis Vuitton. З нього видно, що фотографи трудилися в Карпатах. 

Реліз книги запланований на 8 жовтня.

 

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