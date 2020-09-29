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Україна і Гренада домовилися про безвіз

Аня Мартинюк 17 вересня 2020, 08:37
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Україна і Гренада домовилися про безвіз

Стало відомо, за яких умов туристи зможуть подорожувати.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 вересня, стало відомо, що Україна та Гренада підписали угоду про безвізовий режим. Про це заявили в МЗС України.

«Положеннями Угоди передбачається, що громадяни України і Гренади, які користуються діючими паспортами, можуть в'їжджати, виїжджати, прямувати транзитом та перебувати без віз на території держави іншої сторони протягом терміну, що не перевищує 90 днів протягом 180 днів», - йдеться у повідомленні.

Умовою залишається перебування в країні в якості туриста чи у зв’язку з неоплачуваною діяльністю. Очікується, що цей крок між двома країнами допоможе розвинути всебічні відносини.

 

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