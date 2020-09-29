Україна і Гренада домовилися про безвіз

Аня Мартинюк 17 вересня 2020, 08:37

Стало відомо, за яких умов туристи зможуть подорожувати.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 вересня, стало відомо, що Україна та Гренада підписали угоду про безвізовий режим. Про це заявили в МЗС України.

«Положеннями Угоди передбачається, що громадяни України і Гренади, які користуються діючими паспортами, можуть в'їжджати, виїжджати, прямувати транзитом та перебувати без віз на території держави іншої сторони протягом терміну, що не перевищує 90 днів протягом 180 днів», - йдеться у повідомленні.

Умовою залишається перебування в країні в якості туриста чи у зв’язку з неоплачуваною діяльністю. Очікується, що цей крок між двома країнами допоможе розвинути всебічні відносини.