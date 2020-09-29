Україна і Гренада домовилися про безвіз

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Стало відомо, за яких умов туристи зможуть подорожувати.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 вересня, стало відомо, що Україна та Гренада підписали угоду про безвізовий режим. Про це заявили в МЗС України.
«Положеннями Угоди передбачається, що громадяни України і Гренади, які користуються діючими паспортами, можуть в'їжджати, виїжджати, прямувати транзитом та перебувати без віз на території держави іншої сторони протягом терміну, що не перевищує 90 днів протягом 180 днів», - йдеться у повідомленні.
Умовою залишається перебування в країні в якості туриста чи у зв’язку з неоплачуваною діяльністю. Очікується, що цей крок між двома країнами допоможе розвинути всебічні відносини.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
07:32: На фейсбук-аукціоні дорого продали картину з Коломойським та котлетами
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