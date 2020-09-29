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На турнірі WTA Світоліна здолала росіянку

Аня Мартинюк 17 вересня 2020, 07:59
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На турнірі WTA Світоліна здолала росіянку

Стало відомо, з ким українка гратиме далі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 вересня, стало відомо, що гордість України Еліна Світоліна пройшла другий раунд турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier 5. Турнір проходить в Римі. Як відомо, його призовий фонд складає $2,098 млн.

Перша ракетка України поборола росіянку Анастасію Павлюченкову з рахунками 6:3, 7:6 (7:4). Надалі їй доведеться зустрітись на корті з естонською тенісисткою Аннет Контавейт, росіянкою Світланою Кузнєцовою.  

Нагадаємо, Еліна Світоліна прийняла рішення відмовилась від участі у турнірі серії Grand Slam – Відкритому чемпіонаті США (US Open).

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