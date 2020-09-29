На турнірі WTA Світоліна здолала росіянку

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Стало відомо, з ким українка гратиме далі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 вересня, стало відомо, що гордість України Еліна Світоліна пройшла другий раунд турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier 5. Турнір проходить в Римі. Як відомо, його призовий фонд складає $2,098 млн.
Перша ракетка України поборола росіянку Анастасію Павлюченкову з рахунками 6:3, 7:6 (7:4). Надалі їй доведеться зустрітись на корті з естонською тенісисткою Аннет Контавейт, росіянкою Світланою Кузнєцовою.
Нагадаємо, Еліна Світоліна прийняла рішення відмовилась від участі у турнірі серії Grand Slam – Відкритому чемпіонаті США (US Open).
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
07:32: На фейсбук-аукціоні дорого продали картину з Коломойським та котлетами
15:01: У Дніпрі пограбували ізраїльського спортсмена - Забрали найдорожче
14:34: День Днепра. Одураченные горожане отметили личный праздник Бориса Филатова
14:28: Марина Порошенко очолить список ПЄС на виборах до Київради
13:47: Коломойський переводить депутатів у партію «За майбутнє» - джерело
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