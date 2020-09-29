На фейсбук-аукціоні дорого продали картину з Коломойським та котлетами

Аня Мартинюк 17 вересня 2020, 07:32

Автором картини є Світлана Крюкова. Стало відомо, хто став новим власником політичної картини.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що заступниця головного редактора видання «Страна» Світлана Крюкова успішно продала політичну картину. Картина має назву «Котлетна вечірка». На ній зображено олігарха Ігоря Коломойського та друзів, які сидять за столом та їдять котлети.

Картину продали за 4500 доларів бізнесмену з Одеси Мирославу Клімченко. Його ставку ніхто не зміг перебити.

До слова, Світлана Крюкова часто влаштовує такі аукціони. Її картини на політичну тему мають чимало прихильників.