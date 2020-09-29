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Автором картини є Світлана Крюкова. Стало відомо, хто став новим власником політичної картини.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що заступниця головного редактора видання «Страна» Світлана Крюкова успішно продала політичну картину. Картина має назву «Котлетна вечірка». На ній зображено олігарха Ігоря Коломойського та друзів, які сидять за столом та їдять котлети.
Картину продали за 4500 доларів бізнесмену з Одеси Мирославу Клімченко. Його ставку ніхто не зміг перебити.
До слова, Світлана Крюкова часто влаштовує такі аукціони. Її картини на політичну тему мають чимало прихильників.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
07:32: На фейсбук-аукціоні дорого продали картину з Коломойським та котлетами
15:01: У Дніпрі пограбували ізраїльського спортсмена - Забрали найдорожче
14:34: День Днепра. Одураченные горожане отметили личный праздник Бориса Филатова
14:28: Марина Порошенко очолить список ПЄС на виборах до Київради
13:47: Коломойський переводить депутатів у партію «За майбутнє» - джерело
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