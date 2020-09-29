У Дніпрі пограбували ізраїльського спортсмена - Забрали найдорожче

Аня Мартинюк 16 вересня 2020, 15:01

32-річний Дані Фрідман тепер у розпачі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 вересня, стало відомо, що у місті Дніпро у ізраїльського спортсмена вкрали човен. Коштує невелике судно 15 тисяч євро. За попередніми даними, ізраїльський спортсмен прибув готуватися до міжнародних змагань з академічного веслування. Деталі інциденту навів директор Українського єврейського комітету Едуард Долинський.

«Дані Фрідман приїхав в місто Дніпро, щоб потренуватися перед змаганнями в Польщі, що стартують 10 жовтня. Тут він виявив, що його човен, спеціально адаптований під нього, вартістю 15 тисяч євро, зник. Справою займається місцева поліція», - повідомив Долинський.

32-річний Фрідман в свою чергу зазначив, що без свого човна, який адаптований до його росту та ваги, він не зможе показати хороший результат на змаганнях. Тому він сподівається, що поліція знайде зловмисників.

До слова, Фрідман є корінним киянином. Він іммігрував до Ізраїлю у віці двох років і все своє життя присвятив спорту.