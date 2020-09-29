День Днепра. Одураченные горожане отметили личный праздник Бориса Филатова

Аня Мартинюк 16 вересня 2020, 14:34

... Накануне Дня города в Днепре неизвестные в масках зверски избили двух гражданских активистов: главу Профсоюза автомобилистов областного центра Михаила Тонконогого (https://dnepr.info/uk/news/v-dnepre-neizvestnye-izbili-glavu-profsoyuza-avtomobilistov-i-perevozchikov) и члена Антикоррупционного правозащитного совета Александра Снисаря (https://dnipro.tv/v-dnepre-yzbyly-aktyvysta-do-polusmerty-vydeo/) . Причем, последний находится в крайне тяжелом состоянии и врачи буквально борются за его жизнь. Мне удалось связаться по телефону с Михаилом Тонконогим:

- Добрый день! Как вы себя чувствуете?

- Благодарю. Намного лучше, чем в день нападения...

- Михаил, есть ли какие-то предположения, кто именно "заказал" Вас и по какой причине?

- Безусловно есть... Это Сергей Куликов, руководитель предприятия "Днiпро Бас". Куликов скупает на Западе списанные автобусы - практически металлолом - который категорически нельзя эксплуатировать. А городской голова Днепра Борис Филатов помогает горе-бизнесмену пристраивать этот хлам на городские маршруты, убивая при этом базовые предприятия. Я же со своей стороны всячески борюсь с подобным беспределом, оберегая жизни моих земляков. Я - как кость в горле для обоих. И вот Куликов решил преподнести "эксклюзивный" подарок мэру ко Дню города - изувечить самых ярых критиков местной коррупции. А заодно показать пример другим: "Видели, как власть в Днепре поступает с "правдолюбцами"? Вякнете - и вас ждет то же самое!"...

...12 сентября 2020 года... Украина... Днепр... Центр мегаполиса....Повсюду толпы радостных горожан.... Десятки тысяч по-праздничному разодетых мужчин, женщин и детей ... Музыка, мороженое, пиво, шашлыки..... Барды, ансамбли, оркестры... В разгаре - празднование Дня города... В разгаре - массовые гуляния, устроенные городскими властями в период бушующей эпидемии коронавируса... В разгаре пир во время чумы...Действительно, ну какой может быть карантин, когда на носу местные выборы? Эх, гуляй, народ - мэр за все платит!...

Я медленно брожу по центру, внимательно всматриваясь в лица своих земляков... Одураченные, обманутые, сотни раз "кинутые"... Мимо проносится группа студентов с шариками в руках. Один из них, улыбаясь, машет мне рукой: "Здравствуйте! С праздником Вас!".

- Это с каким же? - спрашиваю я, удивленно пожав плечами.

У юноши округляются глаза и он с гордостью произносит:

- Вы что, не местный? Сегодня же большой праздник - День Днепра! День моего города!

... "День моего города"... "Моего"... Что же принадлежит тебе в этом "твоем" городе, глупый, наивный студент? Пожалуй, какая-нибудь малогабаритная комнатка в допотопной родительской "хрущевке" на окраине?... Да еще право один раз в год, во вторые выходные сентября, получить в "подарок от мэра" бесплатный концерт в честь Дня города... На самом же деле этот "подарок от мэра" оплачен из кармана твоих родителей... Это не твой город, юноша! Это не твой праздник, студент! Это город мэра Филатова. И это личный праздник Бориса Альбертовича. И практически все в нем - вместе с тобой, твоими родителями и вашей "хрущевкой" - принадлежит мэру. Тот, как спрут опутал Днепр своими холодными, скользкими щупальцами; приватизировал и сам город, и этот праздник... Это не твой город, это не твой праздник, дорогой юноша... А потому во вторые выходные сентября Днепр должен практически вымирать... И на безлюдных его проспектах и центральных площадях должен гулять только Борис Альбертович Филатов со своей семьей. Да еще те, кто входит в его ближний круг; кто помогает мэру "выдаивать" из города несметные богатства ... Но на деле, мой наивный студент, ты и такие, как ты, сегодня заполонили центр Днепра и празднуете День города, к которому не имеете никакого отношения... А Борис Филатов, хохоча, наблюдает за вами через экран своего телевизора... Как директор огромного зоопарка через камеры видеонаблюдения следит за неразумными обитателями своего заведения...

P.S. Михаил Тонконогий утверждает, что Борис Филатов, не моргнув глазом, умиротворенно принял в дар от своих "шестерок" "оригинальный подарок" - зверское избиение беззащитных городских активистов... И этот дичайший факт кардинально изменил свое отношение к мэру социально активных, трезво мыслящих горожан. В их глазах он, из статуса заслуженного журналиста Украины, драматурга, адвоката, кандидата наук, мгновенно скатился до уровня банального криминального элемента... Абсолютно очевидно, что Филатов готов сегодня пойти на любые преступления, дабы сохранить свое право на еще одну каденцию - и еще один срок продолжать "хлебать" из бюджетного корыта... В зловонное болото из коррупции, беспредела и бескультурья, мэр выплеснул очередной таз дерьма. Избиение сред бела дня активистов в центре огромного мегаполиса в ХХI веке - это верный путь украинского областного центра в разряд гетто. Если Бориса Альбертовича не остановить, то вполне вероятно, что через 5-6 лет в Украине появится новый Вор в законе с "погонялом" "Филат" ...

Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм".