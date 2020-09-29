Марина Порошенко очолить список ПЄС на виборах до Київради

Аня Мартинюк 16 вересня 2020, 14:28

З’явилось відео виступу Марини Порошенко.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 вересня, стало відомо, що дружина Перта Порошенка, Марина, очолить список партії свого чоловіка на виборах до Київраду. Мова йде про партію «Європейська солідарність».

Це означає, що 5 президент країни не балотуватиметься на пост мера Києва. Також відомо, що на виборах міського голови політсила підтримає кандидатуру чинного мера Віталія Кличка.

Виступ Марини Порошенко з’явився на офіційній сторінці Петра Порошенка у соцмережі.

Марина Порошенко йде першим номером за списком ЄС у Київраду У мене є багато причин пишатися Мариною. Працюючи як Перша Леді вона гідно представляла Україну на міжнародній арені. Її соціальні та гуманітарні проекти допомогли тисячам і тисячам простих українців. Вважаю, особливо важливим було створення системи інклюзивної освіти. Я дуже вдячний Марині за підтримку у важкі роки мого президентства. Тепер саме час, аби я підставив плече Марині в її служінні київській громаді. Переконаний, що Марина стане найкращим депутатом Київради. Вона йде разом з професійною патріотичною командою, яка має сформувати найбільшу фракцію. Фракцію, яка, спираючись на наш парламентський спецназ, захистить від «Слуг» місцеве самоврядування Києва, укорінене ще з часів європейського Магдебурзького права. Марино, я вірю в тебе і в усю нашу команду. Ми сильні. Слава Києву! Слава Україні! Опубликовано Петро Порошенко Среда, 16 сентября 2020 г.

Як відомо, місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.