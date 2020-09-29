Коломойський переводить депутатів у партію «За майбутнє» - джерело

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З’явилося припущення, що на «Слуг народу» він більше не робить ставок.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 вересня, видання «Страна», посилаючись на джерела у партії «Слуга народу», повідомило, що Ігор Коломойський намагається розхитати президентську фракцію. Як зазначається, олігарх активно переманює «слуг» в партію «За майбутнє».
«Мабуть на «слуг народу» він більше ставок не робить», - додало джерело.
За даними джерела, депутати, які перейдуть в політсилу, зможуть виставити своїх людей до місцевих рад на місцевих виборах.
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