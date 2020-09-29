У МОЗ нагадали методи утилізації медичних масок

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Максим Степанов зауважив, що у цьому процесі важлива дезінфекція.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 вересня, у прес-службі МОЗ повідомили, що використані медичні маски необхідно викидати у пластикові контейнери, які можна продезінфікувати.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов додав, що такими контейнерами займаються спеціальні організації.
«Якщо подивитися яким чином це відбувається, просто є відповідний пакет, важливо, щоб цей пакет не був пошкоджений. У цей контейнер збираються маски, потім цей пакет герметично зав'язується. Є спеціальні організації, які мають відповідну ліцензію», - зазначив міністр.
Так, в Україні цією задачею займається Міністерство охорони природних ресурсів.
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