У МОЗ нагадали методи утилізації медичних масок

Аня Мартинюк 16 вересня 2020, 13:07

Максим Степанов зауважив, що у цьому процесі важлива дезінфекція.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 вересня, у прес-службі МОЗ повідомили, що використані медичні маски необхідно викидати у пластикові контейнери, які можна продезінфікувати.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов додав, що такими контейнерами займаються спеціальні організації.

«Якщо подивитися яким чином це відбувається, просто є відповідний пакет, важливо, щоб цей пакет не був пошкоджений. У цей контейнер збираються маски, потім цей пакет герметично зав'язується. Є спеціальні організації, які мають відповідну ліцензію», - зазначив міністр.

Так, в Україні цією задачею займається Міністерство охорони природних ресурсів.