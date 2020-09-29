Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии 10:31
Роботою Володимира Зеленського незадоволені 57% українців 12:33
Журналістка запропонувала придбати за $1000 Коломойського та котлети 11:26
За махінації з коронавірусною статистикою – У США вимагають відставки голови МОЗ 08:18
МОН назвало непопулярні спеціальності серед абітурієнтів 12:10
Офіс президента Зеленського представив країнам G7 план досягнення миру 09:13
Беркут: " Хохлы, ваша обязанность - убивать русских и платить евреям за право жить в Украине!" 08:44
Голова комітету Ради з нацбезпеки України підтримав ідею легалізації зброї 14:09
Синоптик розповіла, коли в Україні холод замінить тепло 13:06
Оприлюднено результати нового опитування.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 вересня, стало відомо, що роботою українського президента Володимира Зеленського незадоволені більшість громадян країни. Таких 57%. Нове опитування провела соцгрупа Рейтинг. Також відомо, що 53% опитаних не довіряють українському лідеру.
«35% опитаних задоволені діяльністю президента Зеленського, 57% - не задоволені. Діяльністю голови Верховної Ради Дмитра Разумкова задоволені 23%, незадоволені - 55%, не змогли оцінити - 23%. Роботою прем'єр-міністра Шмигаля задоволені лише 14%, не задоволені - 59 %, не змогли оцінити - 27%», - додали соціологи.
Опитування проводилось в період з 3 до 6 вересня. Респондентами стали українці старше 18 років. Всього в опитуванні взяли участь дві тисячі людей.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
12:33: Роботою Володимира Зеленського незадоволені 57% українців
11:59: Добовий антирекорд – В Україні 74 смерті від Covid-19
11:26: Журналістка запропонувала придбати за $1000 Коломойського та котлети
08:18: За махінації з коронавірусною статистикою – У США вимагають відставки голови МОЗ
12:10: МОН назвало непопулярні спеціальності серед абітурієнтів
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.