Роботою Володимира Зеленського незадоволені 57% українців

Аня Мартинюк 16 вересня 2020, 12:33

Оприлюднено результати нового опитування.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 вересня, стало відомо, що роботою українського президента Володимира Зеленського незадоволені більшість громадян країни. Таких 57%. Нове опитування провела соцгрупа Рейтинг. Також відомо, що 53% опитаних не довіряють українському лідеру.

«35% опитаних задоволені діяльністю президента Зеленського, 57% - не задоволені. Діяльністю голови Верховної Ради Дмитра Разумкова задоволені 23%, незадоволені - 55%, не змогли оцінити - 23%. Роботою прем'єр-міністра Шмигаля задоволені лише 14%, не задоволені - 59 %, не змогли оцінити - 27%», - додали соціологи.

Опитування проводилось в період з 3 до 6 вересня. Респондентами стали українці старше 18 років. Всього в опитуванні взяли участь дві тисячі людей.