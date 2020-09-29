Добовий антирекорд – В Україні 74 смерті від Covid-19

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Також майже 3 тисяч нових хворих.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 вересня, міністр охорони здоров'я Максим Степанов виступив на брифінгу. Він заявив, що за минулу добу в країні на коронавірус захворіли 2958 осіб. З них 231 дитина та 149 медпрацівників. Загальна кількість виявлених хворих в Україні становить 162 660 осіб.
«Найбільшу кількість випадків зареєстровано у Тернопільській (380), Одеській (284), Харківській (272, у т.ч. м. Харків - 190), Львівській (187), Івано-Франківській (167) областях та у місті Києві (356)», - відзначили у прес-службі МОЗ.
На жаль, невтішна статистика щодо добової кількості смертей від коронавірусу – 76. За весь період спостереження померли 3340 пацієнтів. В основному це люди старше 60 років із супутніми захворюваннями.
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