Журналістка запропонувала придбати за $1000 Коломойського та котлети

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Крюкова виставила на аукціон картину, яка демонструє «котлетні вечірки» олігарха України Ігоря Коломойського.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 вересня, відома українська журналістка та перша заступниця головного редактора інтернет-видання «Страна» Світлана Крюкова представила у соцмережі картину, яку запропонувала придбати. На ній зображено олігарха Ігоря Коломойського та його друзів, які сидять за столом та їдять котлети.
Картина отримала назву «Котлетна вечірка». Як відомо, раніше журналісти з’ясували, що на таких вечірках приймаються важливі державні рішення і будуються великі плани.
«Олія, полотно. Стартова ціна 999 у.о. Граємо на підвищення. Ставки робимо в коментах або в личку», - зазначила Крюкова.
Выставляю на аукцион картину Масло, холст Стартовая цена 999 у.е. Играем на повышение ￼ Ставки делаем в комментах...Опубликовано Svetlana Kryukova Среда, 16 сентября 2020 г.
Вона додала, що «картина заряджена на хороший апетит і дешеву електроенергію». Відомо, що свою ставку вже зробив депутат ВРУ Вадим Рабінович. Він запропонував 1300 доларів. Тим не менше, дістанеться йому картина чи ні стане відомо по завершенню аукціону.
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