За махінації з коронавірусною статистикою – У США вимагають відставки голови МОЗ

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З такою ідеєю виступили демократи.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 вересня, стало відомо, що напередодні президентських виборів лідер демократів в Сенаті США Чак Шумер закликав відправити у відставку Алекса Азара. Мова йде про міністра охорони здоров'я і соціальних служб.
Так, причина такого ходу подій – розкриття інформації про те, що навесні призначенці президента Дональда Трампа коректували в міністерстві звіти про Covid-19.
«Тепер абсолютно очевидно, що керівництво Міністерства охорони здоров'я і соціальних служб дозволило одному з найважливіших федеральних відомств піти на поводу щоденних примх президента. Азар повинен подати у відставку негайно. Нам потрібен міністр охорони здоров'я, який би займався б американським народом, а не політичними інтересами президента Трампа», - заявив Шумер.
Нагадаємо, президентські вибори у США заплановані на 3 листопада.
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