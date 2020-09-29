За махінації з коронавірусною статистикою – У США вимагають відставки голови МОЗ

Аня Мартинюк 16 вересня 2020, 08:18

З такою ідеєю виступили демократи.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 вересня, стало відомо, що напередодні президентських виборів лідер демократів в Сенаті США Чак Шумер закликав відправити у відставку Алекса Азара. Мова йде про міністра охорони здоров'я і соціальних служб.

Так, причина такого ходу подій – розкриття інформації про те, що навесні призначенці президента Дональда Трампа коректували в міністерстві звіти про Covid-19.

«Тепер абсолютно очевидно, що керівництво Міністерства охорони здоров'я і соціальних служб дозволило одному з найважливіших федеральних відомств піти на поводу щоденних примх президента. Азар повинен подати у відставку негайно. Нам потрібен міністр охорони здоров'я, який би займався б американським народом, а не політичними інтересами президента Трампа», - заявив Шумер.

Нагадаємо, президентські вибори у США заплановані на 3 листопада.