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За 10 років «Антонов» випустив 12 літаків

Аня Мартинюк 15 вересня 2020, 12:40
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За 10 років «Антонов» випустив 12 літаків

Цікаву статистику навів Олександр Лось. 

Новину передає «Преса України».

Директор держпідприємства «Антонов» Олександр Лось розповів, скільки за останні 10 років було випущено літаків. За його словами, підприємство випустило середній транспортний літак Ан-178, літак-демонстратор Ан-132Д, а також виконано на замовлення 10 регіональних реактивних пасажирських літаків сімейства Ан-148 і Ан-158.

Лось нагадав, що з 2014 року «Антонов» заміщає російські комплектуючі західними аналогами. Наразі в  цехах серійного виробництва «Антонова» на різних стадіях знаходяться 3 повітряні судна Ан-148 та 10 Ан-158.

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