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МОН назвало непопулярні спеціальності серед абітурієнтів

Аня Мартинюк 15 вересня 2020, 12:10
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МОН назвало непопулярні спеціальності серед абітурієнтів

«Гідроенергетика» виявилась найменш затребуваною серед українців. Однак це не єдина спеціальність, яка зібрала мало бажаючих навчатися. 

Новину передає «Преса України».

У прес-службі Міністерства освіти і науки України повідомили, що у 2020 році найменш популярною спеціальністю серед абітурієнтів стала «Гідроенергетика». На не подали всього 46 заяв. На другому місці «Пожежна безпека» - 61 заява, на третьому – «Громадське здоров'я» - 110 заяв.

Трохи більше, але все одно мало, подало на «Релігієзнавство» - 114, «Суднобудування» - 134, «Технології легкої промисловості» - 178, «Цивільну безпеку» - 208, «Деревообробні і меблеві технології» - 210, «Садівництво і виноградарство» - 215, «Залізничний транспорт» - 239.

 

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