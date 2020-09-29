Аня Мартинюк 15 вересня 2020, 11:37

Стратегія є основою для розробки інших документів стратегічного планування.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 вересня, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський затвердив Стратегію нацбезпеки України. Як відомо, цей документ визначає основні напрямки державної політики у цій сфері.

Документ уже з’явився на сайті голови держави. У ньому зазначено, що українська держава «прагне до миру, а найвищою соціальною цінністю є людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека».

Також зазначається, що Україна націлена співпрацювати з іноземними партнерами, в першу чаргу з ЄС, НАТО, США.