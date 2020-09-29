Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии 10:31
МОН назвало непопулярні спеціальності серед абітурієнтів 12:10
Офіс президента Зеленського представив країнам G7 план досягнення миру 09:13
Беркут: " Хохлы, ваша обязанность - убивать русских и платить евреям за право жить в Украине!" 08:44
Голова комітету Ради з нацбезпеки України підтримав ідею легалізації зброї 14:09
Синоптик розповіла, коли в Україні холод замінить тепло 13:06
ВООЗ заявила про рекордний одноденний приріст захворюваності на COVID-19 08:48
Louis Vuitton випустив «антикоронавірусні» маски за $961 08:08
Стратегія є основою для розробки інших документів стратегічного планування.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 вересня, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський затвердив Стратегію нацбезпеки України. Як відомо, цей документ визначає основні напрямки державної політики у цій сфері.
Документ уже з’явився на сайті голови держави. У ньому зазначено, що українська держава «прагне до миру, а найвищою соціальною цінністю є людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека».
Також зазначається, що Україна націлена співпрацювати з іноземними партнерами, в першу чаргу з ЄС, НАТО, США.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
12:10: МОН назвало непопулярні спеціальності серед абітурієнтів
10:28: В Україні починають боротьбу з фінансовими пірамідами
09:13: Офіс президента Зеленського представив країнам G7 план досягнення миру
08:44: Беркут: " Хохлы, ваша обязанность - убивать русских и платить евреям за право жить в Украине!"
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.