Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Проект бюджету на 2021 рік відправлено на розгляд ВРУ
  • В Україні за добу померли 72 людини з коронавірусом
  • В Україні 3144 нових хворих на коронавірус

Зеленський затвердив Стратегію нацбезпеки України

Аня Мартинюк 15 вересня 2020, 11:37
Версія для друку
Зеленський затвердив Стратегію нацбезпеки України

Стратегія є основою для розробки інших документів стратегічного планування.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 вересня, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський затвердив Стратегію нацбезпеки України. Як відомо, цей документ визначає основні напрямки державної політики у цій сфері.

Документ уже з’явився на сайті голови держави. У ньому зазначено, що українська держава «прагне до миру, а найвищою соціальною цінністю є людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека».

Також зазначається, що Україна націлена співпрацювати з іноземними партнерами, в першу чаргу з ЄС, НАТО, США.

 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції