Платформа YouTube представила аналог TikTok

Аня Мартинюк 15 вересня 2020, 10:55

Користувачі записуватимуть та ділитимуться роликами тривалість 15 секунд.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 вересня, стало відомо, що YouТube вирішив запустити нову платформу, на якій можна буде викладати короткі відео. Тобто це буде аналог популярному китайському додатку TikTok, який заборонили у США.

У блозі компанії YouТube зазначили, що новий проект має назву YouTube Shorts. Він працюватиме прямо на платформі YouTube.

Користувачі зніматимуть ролики тривалістю не більше 15 секунд, також їх можна буде монтувати, накладати музику та спецефекти. Спочатку додаток буде доступний жителям Індії, а згодом й в інших країнах.