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В Україні починають боротьбу з фінансовими пірамідами

Аня Мартинюк 15 вересня 2020, 10:28
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В Україні починають боротьбу з фінансовими пірамідами

Фінансову сферу збираються зробити невигідною для аферистів.

Новину передає «Преса України».

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомила, що в Україні стартувала підготовка законопроекту, мета якого – завадити шахраям обманювати вкладників. Зокрема, мова йде про фінансові піраміди та інші схеми.

Так, законопроект  допоможе зробити фінансову сферу в Україні невигідною для аферистів. 

«В законопроект повинні бути закладені нові можливості регулятора по співпраці з правоохоронними органами, заморожування грошей і активів, доступ і обмін інформацією з іноземними регуляторами з метою використання їх можливостей щодо повернення грошей з інших юрисдикцій», - йдеться в повідомленні.

Це означає, якщо народні обранці підтримають законопроект, то у правоохоронців з’явиться більше повноважень для виявлення та знешкодження фінансових пірамід.

 

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