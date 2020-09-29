В Україні починають боротьбу з фінансовими пірамідами

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Фінансову сферу збираються зробити невигідною для аферистів.
Новину передає «Преса України».
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомила, що в Україні стартувала підготовка законопроекту, мета якого – завадити шахраям обманювати вкладників. Зокрема, мова йде про фінансові піраміди та інші схеми.
Так, законопроект допоможе зробити фінансову сферу в Україні невигідною для аферистів.
«В законопроект повинні бути закладені нові можливості регулятора по співпраці з правоохоронними органами, заморожування грошей і активів, доступ і обмін інформацією з іноземними регуляторами з метою використання їх можливостей щодо повернення грошей з інших юрисдикцій», - йдеться в повідомленні.
Це означає, якщо народні обранці підтримають законопроект, то у правоохоронців з’явиться більше повноважень для виявлення та знешкодження фінансових пірамід.
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