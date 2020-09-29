В Україні плюс 2905 хворих на коронавірус

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За даними РНБО, від смертоносного китайського вірусу померли ще 53 пацієнти.
Новину передає «Преса України».
На сайті РНБО зазначено, що станом на 15 вересня в Україні нараховано 159 702 випадки захворювання на коронавірус. З них 3 264 пацієнти померли. За минулу добу померли 53 людини.
Також в Україні спостерігається значне добове збільшення нових хворих – 2905.
Найбільше нових випадків захворювання у Тернопільській області – 390, Харківській – 307, Одеській – 306,
Кількість випадків захворювання на коронавірус в інших областях в РНБО представили у вигляді інтерактивної карти.
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