Офіс президента Зеленського представив країнам G7 план досягнення миру

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Єрмак докладно пояснив позицію України.
Новину передає «Преса України».
Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив під час зустрічі з послами країн «Великої сімки», що українська держава має чіткий план для досягнення миру. Навіть з конкретними датами виконання всіх міжнародних домовленостей.
У прес-службі Офісу президента запевнили, що Єрмак докладно пояснив дипломатам позицію України.
Варто зазначити, що Єрмак очікує посилення комунікації з українцями. Тому учасникам зустрічей на рівні радників і в тристоронній контактній групі будуть активніше проводити роз'яснювальну роботу.
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