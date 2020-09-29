Беркут: " Хохлы, ваша обязанность - убивать русских и платить евреям за право жить в Украине!"

zmxn 15 вересня 2020, 08:44

На фото - Игорь Беркут - глава политической партии "Великая Украина", исполнительный директор масштабного проекта "Небесный Иерусалим". Вот уже несколько лет я хочу написать материал о нем. Однако существует причина, по которой я этого не делаю и озвучу ее в самом конце статьи. Этот субъект ценен тем, что говорит правду. Не маскируясь, он всячески изгаляется над украинцами... Не камуфлируясь, он унижает их достоинство и мерзко оскорбляет... Но ему нет цены, ибо слушая его кощунственные монологи с ярким привкусом фашизма, простые люди начинают прозревать... Вы хотите знать правду? Ну, почему, например, беспрестанно растут цену на коммунальные услуги? Или как возникают схемы, типа "Роттердам +" и зарплаты чиновников в миллион гривен? Или по какой причине в нашей стране больных онкологией лечат йодом, а гепатит С - листом подорожника? А еще, как зарождаются антиукраинские войны? И зачем - на самом деле - украинцам был "щедро дарован" безвиз? Почему не работают Прокуратура, МВД и СБУ? Каким образом Украина стала самой бедной страной Европы? Тогда смотрите и слушайте Игоря Беркута https://www.youtube.com/ watch?v=KxsOS-3oA-8 . Вот основные тезисы его интервью:

- Хохлы, вы всю жизнь хотели убивать русских? Вам дали эту возможность. Так займитесь этим - убивайте их! Но вы вместо этого лезете на нашу территорию! Вы своим "рагулячим", тупорылым, дефективным мозгом пытаетесь влезть в банковский сектор, в торговые сети, в мобильную связь, в СМИ. Это все наше! Вы же своими кривыми "рагулячими" копытами пытаетесь взобраться на наш стол! Лучше идите и убивайте русских!

- Сегодня Украина полностью принадлежит узкому кругу лиц, нескольким семьям: миллиардерам и мультимиллионерам. Все они - эти олигархи - либо контролируют власть, либо являются его составной частью. И скажите, с какой стати собственники Украины должны брать на себя социальные обязательства по содержанию людей, которые не приносят им прибыль? Почему они должны заботиться о каких-то там пенсионерах, многодетных семьях, инвалидах? Разделив между собой заводы, фабрики, шахты, ГОКи, нефтеперерабатывающие предприятия, хозяева Украины - по казусу судьбы - получили в "довесок" и малообеспеченное население. Но ведь олигархи этого не просили! И теперь перед ними стоит задача: быстро, эффективно и дешево избавиться от всего этого "балласта". Эти несчастные учителя и врачи каждый день хотят есть, а в будущем они станут теми же несчастными пенсионерами. Чтобы избавиться от них, необходимо сделать так, чтобы они просто либо не доживали до пенсии, либо выезжали из Украины. Нам достаточно 4-5 миллионов человек - все остальные должны быть утилизированы.

- Украинцы должны платить евреям за право проживать на своих территориях... Владельцы Украины искусственно поднимают цены на все, что можно, чтобы искусственно утилизировать лишнее население... Если у тебя маленькая пенсия или зарплата и ты не в состоянии оплачивать коммунальные услуги - это никого не касается: живи без воды, тепла и света... Все реформы, которые проводились и проводятся в Украине, являются эффективными и правильными, ибо они направлены на то, чтобы украинские олигархи стали максимально богаты и могли бы бросить вызов самым состоятельным людям планеты.

- 5-7 мая 2019 года в Киеве состоялся Международный еврейский форум под патронатом Бориса Ложкина. На форуме перед делегатами с докладами отчитались: генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, вице-премьер Павел Лозенко и министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Они зашли во власть на пять лет, отработали и отчитались. На форуме было подтверждено, что на 2019 год в Украине проживает около 500 000 евреев. В 2013 году их было только 170 000: т.е. в течение пяти лет из Израиля на украинскую землю переселилось около 330 000 человек. Количество евреев в Украине выросло на 130% и в то же самое время количество украинцев сократилось на 27%. К 2029 году в Украину планирует переехать приблизительно 5 млн. евреев. Покинувшие Родину украинцы чувствуют, что Украина - это не их земля, что они здесь гости. И наоборот, евреи чувствуют тягу к Украине, как к своей исторической Родине. Борис Ложкин подтвердил, что территория Украины является исторической Родиной и колыбелью еврейского народа. И евреи относятся к Украине, как к своей Родине, своему дому, своему будущему. В современной ВР 140 евреев, а против них - 208 бандеровцев. А по-честному должно быть так: 200 евреев, 200 бандеровцев, а оставшаяся группа - русские, армяне, грузины, гагаузы и пр.

- Став президентом Украины, Зеленский начал строить здесь еврейский порядок, потому что никакого украинского порядка не существует! Украинской проектности нет! Миллионы евреев горят желанием переехать сегодня в Украину, но их волнует вопрос, не вызовет ли это всплеск антисемитизма? Из штаба Зеленского ответили: "Ничего не бойтесь! Всем недовольным мы перекроем кислород и жестко закрутим гайки!". С приходом Зеленского, с 2019 года, началась война между двумя группами - между евреями и бандеровцами - за ресурсы и выживание.

- Начиная с 2013 года на территории Украины началось строительство государства Небесный Иерусалим, которое будет расположено на территории пяти областей с двумя столицами: Новый Иерусалим (экс-Днепр) и Одесса. Кривому Рогу будет возвращено его историческое еврейское название - Шафарск. Чтобы оградить Небесный Иерусалим от агрессии РФ, будет создана буферная зона - Северная республика Украина (столица Харьков) и Центральная республика Украина (столица Киев). Также будет создана Западная республика Украина, целью населения которой будет - строить новую республику и ездить на работу в ЕС.

- ВСУ на 90% укомплектованы хохлами и там совершенно нет евреев. Из этого следует, что предназначение хохлов - это убивать русских...

... На первый взгляд может показаться, что Игорь Беркут психически болен. Но на том основании, что ни один врач не признал его таковым и ни один политик не опроверг его постулаты, можно быть уверенным, что он абсолютно здоров. Просто откровенно говорит о том, о чем другие предпочитают молчать. Зачем же он делает это, спросите вы? Поясняю... Партия Беркута - это не "Батькивщина", не "ОПЗЖ" и даже не "Голос" - ей необходим рейтинг. И по уровню популярности Игорю Беркуту до таких публичных "мамонтов", как Зеленский, Ложкин, Рабинович или Гройсман, как до Луны... Кроме того, Беркут полон желания быть в первых рядах строительства Небесного Иерусалима и получить министерскую должность в его первом правительстве. Потому он так активен и прямолинеен. Придет время и Игорь Витальевич объявит: "Когда я бесстрашно, как лев, бился за проект "Новый Иерусалим", когда я продвигал и рекламировал его, весь еврейский политбомонд трусливо молчал. Я - один их авторов проекта и я хочу заслуженно получить свой министерский портфель!". И вдогон возникает второй вопрос: почему Игорь Беркут до сих пор не сидит в камере внутренней тюрьмы СБУ? Но если перед такими, как он отчитываются генеральные прокуроры Украины, вице-премьеры и министры иностранных дел, значит "наверху" все согласовано: и утилизация хохлов, и Небесный Иерусалим, и 5 млн. местного населения... И не Беркут боится СБУ, а скорее глава СБУ опасается Беркута. Именно по этой причине я никогда до этого не писал об исполнительном директоре благотворительного проекта "Небесный Иерусалим". Просто не было смысла...

Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм".