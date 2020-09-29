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Озвучено закладений у бюджет курс гривні до долара

Аня Мартинюк 15 вересня 2020, 08:38
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Озвучено закладений у бюджет курс гривні до долара

Психологічну позначку в 30 грн ще не переступили.  

Новину передає «Преса України».

Міністр фінансів Сергій Марченко виступив на брифінгу за проектом Держбюджету на 2021 рік. За його словами, середньорічний курс долара, за яким розраховуватиметься бюджет, становитиме 29,1 грн.

«З Національним банком ми ці показники погоджували», - уточнив Марченко.

Він додав, що також передбачаються доходи до держбюджету у розмірі 1 трильйона 71,1 мільярда гривень. Втрати очікуються на рівні 1 трлн 350 млрд гривень.

 

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