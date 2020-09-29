В Україні подорожчав хліб

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Нові статистичні дані привели у Держстаті.
Новину передає «Преса України».
За даними Державної служби статистики, за період січень-серпень ціна на хліб в Україні зросла на 6,3% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Як зазначається, у серпні ціна підвищилась на 4% у порівнянні з серпнем 2019-го.
«У серпні ціни на хліб не змінилися, у порівнянні із липнем 2020 року. Однак, в порівнянні з груднем 2019 року ціни на хліб зросли на 2,5%», - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що у серпні зниження у ціні показали овочі. А саме на 13,5%. А також фрукти, на 8,4%. Мова йде про порівняння липневих та серпневих цін.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
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