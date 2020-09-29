В Україні подорожчав хліб

Аня Мартинюк 15 вересня 2020, 08:04

Нові статистичні дані привели у Держстаті.

Новину передає «Преса України».

За даними Державної служби статистики, за період січень-серпень ціна на хліб в Україні зросла на 6,3% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Як зазначається, у серпні ціна підвищилась на 4% у порівнянні з серпнем 2019-го.

«У серпні ціни на хліб не змінилися, у порівнянні із липнем 2020 року. Однак, в порівнянні з груднем 2019 року ціни на хліб зросли на 2,5%», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у серпні зниження у ціні показали овочі. А саме на 13,5%. А також фрукти, на 8,4%. Мова йде про порівняння липневих та серпневих цін.