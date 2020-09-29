У Кремлі назвали Лукашенка легітимним президентом

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Відповідну заяву зробив Дмитро Пєсков.
Новину передає «Преса України».
Прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Олександр Лукашенко не втрачає легітимність. Так, Кремль вважає його законно обраним президентом.
«Олександр Григорович є легітимним президентом Білорусі», - заявив Пєсков.
Він нагадав, що Лукашенко є візаві Путіна в міждержавних відносинах.
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