У Кремлі назвали Лукашенка легітимним президентом

Аня Мартинюк 15 вересня 2020, 07:34

Відповідну заяву зробив Дмитро Пєсков.

Новину передає «Преса України».

Прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Олександр Лукашенко не втрачає легітимність. Так, Кремль вважає його законно обраним президентом.

«Олександр Григорович є легітимним президентом Білорусі», - заявив Пєсков.

Він нагадав, що Лукашенко є візаві Путіна в міждержавних відносинах.