Швеція готова повністю відмовитися від готівки

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Усе через пандемію коронавірусу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 вересня, стало відомо, що розвинена європейська країна, Швеція, планує відмовитися від готівки. За даними видання Bloomberg, Швеція і так демонструє найнижчий у світі показник об’ємів готівки, що перебуває в обігу. Тепер же, коли пандемія коронавірусу демонструє стабільний розвиток, країна готова ще більше скоротити готівковий обіг.
За останніми даними, які були зібрані у 2018 році, на готівку у Швеції припадало 1,3% ВВП країни. До слова, деякі молоді шведи навіть не уявляють, як виглядає їх національна валюта.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
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