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Швеція готова повністю відмовитися від готівки

Аня Мартинюк 14 вересня 2020, 14:38
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Швеція готова повністю відмовитися від готівки

Усе через пандемію коронавірусу. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 вересня, стало відомо, що розвинена європейська країна, Швеція, планує відмовитися від готівки. За даними видання Bloomberg, Швеція і так демонструє найнижчий у світі показник об’ємів готівки, що перебуває в обігу. Тепер же, коли пандемія коронавірусу демонструє стабільний розвиток, країна готова ще більше скоротити готівковий обіг.

За останніми даними, які були зібрані у 2018 році, на готівку у Швеції припадало 1,3% ВВП країни. До слова, деякі молоді шведи навіть не уявляють, як виглядає їх національна валюта. 

 

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