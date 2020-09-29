Швеція готова повністю відмовитися від готівки

Аня Мартинюк 14 вересня 2020, 14:38

Усе через пандемію коронавірусу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 вересня, стало відомо, що розвинена європейська країна, Швеція, планує відмовитися від готівки. За даними видання Bloomberg, Швеція і так демонструє найнижчий у світі показник об’ємів готівки, що перебуває в обігу. Тепер же, коли пандемія коронавірусу демонструє стабільний розвиток, країна готова ще більше скоротити готівковий обіг.

За останніми даними, які були зібрані у 2018 році, на готівку у Швеції припадало 1,3% ВВП країни. До слова, деякі молоді шведи навіть не уявляють, як виглядає їх національна валюта.