Голова комітету Ради з нацбезпеки України підтримав ідею легалізації зброї

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Олександр Завітневич уточнив, за яких умов варто дозволити таке нововведення.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 вересня, стало відомо, що голова комітету Верховної Ради з нацбезпеки Олександр Завітневич виступає за легалізацію зброї серед всього населення України. Про це він заявив в останньому інтерв’ю.
«Я скажу так: як військова людина я це підтримую. Але потрібно розробити правильну дозвільну систему», - зауважив народний обранець.
Нагадаємо, у 2019 році президент України Володимир Зеленський відмовився від ідеї легалізації зброї в країні, пояснивши своє рішення тим, що на Сході йде війна.
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