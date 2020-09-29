Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Проект бюджету на 2021 рік відправлено на розгляд ВРУ
  • В Україні за добу померли 72 людини з коронавірусом
  • В Україні 3144 нових хворих на коронавірус

Голова комітету Ради з нацбезпеки України підтримав ідею легалізації зброї

Аня Мартинюк 14 вересня 2020, 14:09
Версія для друку
Голова комітету Ради з нацбезпеки України підтримав ідею легалізації зброї

Олександр Завітневич уточнив, за яких умов варто дозволити таке нововведення.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 вересня, стало відомо, що голова комітету Верховної Ради з нацбезпеки Олександр Завітневич виступає за легалізацію зброї серед всього населення України. Про це він заявив в останньому інтерв’ю.

«Я скажу так: як військова людина я це підтримую. Але потрібно розробити правильну дозвільну систему», - зауважив народний обранець.

Нагадаємо, у 2019 році президент України Володимир Зеленський відмовився від ідеї легалізації зброї в країні, пояснивши своє рішення тим, що на Сході йде війна.

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції