Голова комітету Ради з нацбезпеки України підтримав ідею легалізації зброї

Аня Мартинюк 14 вересня 2020, 14:09

Олександр Завітневич уточнив, за яких умов варто дозволити таке нововведення.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 вересня, стало відомо, що голова комітету Верховної Ради з нацбезпеки Олександр Завітневич виступає за легалізацію зброї серед всього населення України. Про це він заявив в останньому інтерв’ю.

«Я скажу так: як військова людина я це підтримую. Але потрібно розробити правильну дозвільну систему», - зауважив народний обранець.

Нагадаємо, у 2019 році президент України Володимир Зеленський відмовився від ідеї легалізації зброї в країні, пояснивши своє рішення тим, що на Сході йде війна.