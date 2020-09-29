Проект бюджету на 2021 рік відправлено на розгляд ВРУ

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Стало відомо, який дефіцит держбюджету запропонований Кабміном на наступний рік.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 вересня, стало відомо, що Мінфін вніс на розгляд Кабміну проект держбюджету на наступний рік. Про це розповіли у прес-службі відомства. В результаті Кабмін затвердив проект і відправив його на розгляд у ВРУ.
«Сьогодні вранці на позачерговому засіданні Кабмін прийняв проект закону Про Державний бюджет України на 2021. Прийняття проекту бюджету урядом відбулося згідно з графіком бюджетного процесу - до 15 вересня документ повинен бути переданий на розгляд Верховної Ради», - повідомив депутат Василь Мокан.
Відомо, що у в запропонованому Мінфіном проекті держбюджеті Кабмін заклав граничний обсяг дефіциту в розмірі 270,35 млрд гривень.
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