Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Проект бюджету на 2021 рік відправлено на розгляд ВРУ
  • В Україні за добу померли 72 людини з коронавірусом
  • В Україні 3144 нових хворих на коронавірус

Проект бюджету на 2021 рік відправлено на розгляд ВРУ

Аня Мартинюк 14 вересня 2020, 13:41
Версія для друку
Проект бюджету на 2021 рік відправлено на розгляд ВРУ

Стало відомо, який дефіцит держбюджету запропонований Кабміном на наступний рік.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 вересня, стало відомо, що Мінфін вніс на розгляд Кабміну проект держбюджету на наступний рік. Про це розповіли у прес-службі відомства. В результаті Кабмін затвердив проект і відправив його на розгляд у ВРУ.

«Сьогодні вранці на позачерговому засіданні Кабмін прийняв проект закону Про Державний бюджет України на 2021. Прийняття проекту бюджету урядом відбулося згідно з графіком бюджетного процесу - до 15 вересня документ повинен бути переданий на розгляд Верховної Ради», - повідомив депутат Василь Мокан.

Відомо, що у в запропонованому Мінфіном проекті держбюджеті Кабмін заклав граничний обсяг дефіциту в розмірі 270,35 млрд гривень.

  

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції