Синоптик розповіла, коли в Україні холод замінить тепло

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Свіжий прогноз погоди представила Наталія Діденко.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 вересня, синоптик Наталія Діденко розповіла про погоду в Україні. На своїй сторінці у соцмережі вона зазначила, що другий день робочого тижня в країні, 15 вересня, буде теплим та сонячним.
«Вітер очікується північно-західний, невеликий або помірний. Температура повітря протягом дня досягне +24+29 градусів, на Сумщині та у північних районах Чернігівщини +21+24 градуси. У Києві завтра - без змін, сухо, ясно, +25 градусів», - уточнила вона.
За її прогнозом, на суттєве зниження тепла варто очікувати 18, 19 та 20 вересня, коли стовпчики термометрів покажуть до +12+18 градусів. На Півдні країни на декілька градусів буде тепліше.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
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