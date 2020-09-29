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Синоптик розповіла, коли в Україні холод замінить тепло

Аня Мартинюк 14 вересня 2020, 13:06
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Синоптик розповіла, коли в Україні холод замінить тепло

Свіжий прогноз погоди представила Наталія Діденко. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 вересня, синоптик Наталія Діденко розповіла про погоду в Україні. На своїй сторінці у соцмережі вона зазначила, що другий день робочого тижня в країні, 15 вересня, буде теплим та сонячним.

«Вітер очікується північно-західний, невеликий або помірний. Температура повітря протягом дня досягне +24+29 градусів, на Сумщині та у північних районах Чернігівщини +21+24 градуси. У Києві завтра - без змін, сухо, ясно, +25 градусів», - уточнила вона.

За її прогнозом, на суттєве зниження тепла варто очікувати 18, 19 та 20 вересня, коли стовпчики термометрів покажуть до +12+18 градусів. На Півдні країни на декілька градусів буде тепліше.

 

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