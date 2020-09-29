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Ще 2462 українця підхопили коронавірус

Аня Мартинюк 14 вересня 2020, 09:57
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Ще 2462 українця підхопили коронавірус

Кількість нових хворих та померлих стабільно росте.

Новину передає «Преса України».

Станом на 14 вересня в Україні 156 797 підтверджених випадків захворювання на Covid-19. За минулу добу нових хворих побільшало на  2 462 особи. Найбільше нових випадків у Тернопільській області – 352 та Харківській області – 269.

Такі дані наведені в Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Також зазначається, що за минулу добу померли 33 людини. За весь період спостереження - 3211 осіб. Одужати вдалось 69 543 українцям.

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