Ще 2462 українця підхопили коронавірус

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Кількість нових хворих та померлих стабільно росте.
Новину передає «Преса України».
Станом на 14 вересня в Україні 156 797 підтверджених випадків захворювання на Covid-19. За минулу добу нових хворих побільшало на 2 462 особи. Найбільше нових випадків у Тернопільській області – 352 та Харківській області – 269.
Такі дані наведені в Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.
Також зазначається, що за минулу добу померли 33 людини. За весь період спостереження - 3211 осіб. Одужати вдалось 69 543 українцям.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
08:48: ВООЗ заявила про рекордний одноденний приріст захворюваності на COVID-19
08:08: Louis Vuitton випустив «антикоронавірусні» маски за $961
14:03: Компанія Коломойського придбала видання «Кореспондент»
13:24: У Китаї стартували випробування вакцини-спрею від COVID-19
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