Тиждень в Україні стартував зі здорожчання долара

Аня Мартинюк 14 вересня 2020, 09:24

За ним підтягнулось і євро.

Новину передає «Преса України».

Національний банк України встановив на понеділок, 14 вересня, офіційний курс гривні до провідних іноземних валют – долара та євро. Долар США встановився на рівні 27,90 грн, нацвалюта втратила 7 копійок.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,06 грн. Євро додало в ціні ще 10 копійок. Готівкові курси змінилися наступним чином. Купівля долара відбувається за 27,83 грн, продаж – за 28,04 грн. Купівля євро відбувається за 32, 74 грн, продаж – за 33,15 грн.