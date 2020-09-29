Тиждень в Україні стартував зі здорожчання долара

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За ним підтягнулось і євро.
Новину передає «Преса України».
Національний банк України встановив на понеділок, 14 вересня, офіційний курс гривні до провідних іноземних валют – долара та євро. Долар США встановився на рівні 27,90 грн, нацвалюта втратила 7 копійок.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,06 грн. Євро додало в ціні ще 10 копійок. Готівкові курси змінилися наступним чином. Купівля долара відбувається за 27,83 грн, продаж – за 28,04 грн. Купівля євро відбувається за 32, 74 грн, продаж – за 33,15 грн.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
08:48: ВООЗ заявила про рекордний одноденний приріст захворюваності на COVID-19
08:08: Louis Vuitton випустив «антикоронавірусні» маски за $961
14:03: Компанія Коломойського придбала видання «Кореспондент»
13:24: У Китаї стартували випробування вакцини-спрею від COVID-19
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