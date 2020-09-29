ВООЗ заявила про рекордний одноденний приріст захворюваності на COVID-19

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Також стало відомо, як погіршилась ситуація в Бразилії та Лівані.
Новину передає «Преса України».
Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила про рекордний одноденний приріст захворюваності на коронавірус. А саме у неділю, 13 вересня. Як зазначили в організації, було зафіксовано 307 930 нових випадків.
За даними Університету Джона Хопкінса, кількість випадків захворювання на COVID-19 у неділю перевищила 6,5 мільйона осіб. Станом на 23:10 кількість загиблих зросла до 194 069 осіб.
Бразилія заявила, що за попередні 24 години було зафіксовано 415 смертей, що призвело до загибелі 131 625 осіб. У той же період було виявлено 14 768 нових випадків інфікування, що збільшило кількість випадків захворювання до 4 330 455.
Також стало відомо, що 90 миротворців ООН на півдні Лівану пройшли позитивний тест на коронавірус.
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