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Високомодний аксесуар увійде в колекцію 2021 року.
Новину передає «Преса України».
Через те, що маски для обличчя та щити офіційно вже є частиною повсякденного вбрання, дизайнери розкоші вирішили нажитися на найбільшій тенденції аксесуарів, яка вийшла з пандемії. Ряд брендів вже зробили набіг на вигадливі маски, але Louis Vuitton став першим брендом, який запропонував високомодний щит для обличчя з відповідним цінником.
Французький дім моди оголосив, що випустить щитки для обличчя за 961 долар США. Він увійде в колекцію 2021 року, яка стане доступною 30 жовтня.
Щит складається з еластичного ремінця з монограмою, який охоплює голову власника. Він також має логотип LV. Захисний екран можна підняти догори і носити його у вигляді шапочки. Щит має технологію перехідних лінз, тобто екран може ставати від прозорого до темного залежно від рівня сонячного світла.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
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08:08: Louis Vuitton випустив «антикоронавірусні» маски за $961
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