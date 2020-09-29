Louis Vuitton випустив «антикоронавірусні» маски за $961

Аня Мартинюк 14 вересня 2020, 08:08

Високомодний аксесуар увійде в колекцію 2021 року.

Новину передає «Преса України».

Через те, що маски для обличчя та щити офіційно вже є частиною повсякденного вбрання, дизайнери розкоші вирішили нажитися на найбільшій тенденції аксесуарів, яка вийшла з пандемії. Ряд брендів вже зробили набіг на вигадливі маски, але Louis Vuitton став першим брендом, який запропонував високомодний щит для обличчя з відповідним цінником.

Французький дім моди оголосив, що випустить щитки для обличчя за 961 долар США. Він увійде в колекцію 2021 року, яка стане доступною 30 жовтня.

Щит складається з еластичного ремінця з монограмою, який охоплює голову власника. Він також має логотип LV. Захисний екран можна підняти догори і носити його у вигляді шапочки. Щит має технологію перехідних лінз, тобто екран може ставати від прозорого до темного залежно від рівня сонячного світла.