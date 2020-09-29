Польща відмовилася визнавати Лукашенка президентом

Аня Мартинюк 14 вересня 2020, 07:36

Політика Польщі адресована білоруському суспільству.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 вересня, стало відомо, що Польща слідом за Литвою відмовилась визнавати Олександра Лукашенка чинним президентом Білорусі.

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау зробив відповідну заяву в ефірі «Польського радіо».

«Ми не можемо вважати, що президент Олександр Лукашенко отримав легітимність від демократичного суспільства. Це зовсім інший суб'єкт. Тому наша політика адресована білоруському суспільству», - заявив він.

Нагадаємо, раніше на тлі протестів у Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нікому не віддасть свою владу.