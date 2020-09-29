Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии 10:31
Компанія Коломойського придбала видання «Кореспондент» 14:03
У Китаї стартували випробування вакцини-спрею від COVID-19 13:24
Поліція Запорізької області знайшла конопляне поле вартістю 10 млн грн 12:46
У лікарні Харкова передали американську гумдопомогу для боротьби з коронавірусом 11:50
Короткострокова вигода від заборони TikTok не варта ризику роздвоєння Інтернету - керівник Instagram 11:16
Туреччина заявила, що Африка повинна відігравати більш активну роль у Лівії 10:42
Україна готова нести гроші за вакцину від коронавірусу 10:07
Бразилія може випустити китайську вакцину проти COVID-19 цього року 09:01
Депутати зажадали взяти під контроль смартфони й ноутбуки українців 08:18
У «Слузі народу» запропонували ввести обов'язкову вакцинацію 13:55
Вакарчук заявив про відсутність претензій через використання його пісні до Дня Незалежності 12:49
Компанія олігарха отримала права на медіакомпанію УМХ. Це означає, що Коломойський володітиме не лише «Кореспондентом».
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що ТОВ «1 + 1 Інтернет», яке належить олігарху Ігорю Коломойському, перемогло на конкурсі з управління активами Українського Медіа Холдингу. Як зазначається, «1 + 1 Інтернет» запропонував найбільш вигідні економічні умови управління активами.
Компанія Коломойського запропонувала гарантовані щомісячні перерахування до держбюджету на 5 млн грн, а прогнозовані надходження - майже 8 млн грн щомісяця.
Довідка: УМХ - українська медіакомпанія, що займається виробництвом контенту для всіх видів медіа, таких як: преса, радіо, інтернет, телебачення. Якщо точніше, то у компанії Коломойського будуть права на радіостанції «Голос столиці», Lounge FM і Radio Next, «Авторадіо», «Ретро ФМ»; портали Bigmir.net, I.ua, Tochka.net; видавничий дім УМХ і його видання «Теленеделя», «Аргументы и факты в Украине», «КП в Украине», «Корреспондент», «Деньги.ua», «Команда», «За рулем»; друкарню «Укрполіграфмедіа» та інше.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
14:03: Компанія Коломойського придбала видання «Кореспондент»
13:24: У Китаї стартували випробування вакцини-спрею від COVID-19
12:46: Поліція Запорізької області знайшла конопляне поле вартістю 10 млн грн
12:12: В Україні змінять алгоритм виклику «швидкої допомоги»
11:50: У лікарні Харкова передали американську гумдопомогу для боротьби з коронавірусом
11:16: Короткострокова вигода від заборони TikTok не варта ризику роздвоєння Інтернету - керівник Instagram
10:42: Туреччина заявила, що Африка повинна відігравати більш активну роль у Лівії
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.