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Компанія Коломойського придбала видання «Кореспондент»

Аня Мартинюк 12 вересня 2020, 14:03
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Компанія Коломойського придбала видання «Кореспондент»

Компанія олігарха отримала права на медіакомпанію УМХ. Це означає, що Коломойський володітиме не лише «Кореспондентом».

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що ТОВ «1 + 1 Інтернет», яке належить олігарху Ігорю Коломойському, перемогло на конкурсі з управління активами Українського Медіа Холдингу. Як зазначається, «1 + 1 Інтернет» запропонував найбільш вигідні економічні умови управління активами.

Компанія Коломойського запропонувала гарантовані щомісячні перерахування до держбюджету на 5 млн грн, а прогнозовані надходження - майже 8 млн грн щомісяця. 

Довідка: УМХ - українська медіакомпанія, що займається виробництвом контенту для всіх видів медіа, таких як: преса, радіо, інтернет, телебачення. Якщо точніше, то у компанії Коломойського будуть права на радіостанції «Голос столиці», Lounge FM і Radio Next, «Авторадіо», «Ретро ФМ»; портали Bigmir.net, I.ua, Tochka.net; видавничий дім УМХ і його видання «Теленеделя», «Аргументы и факты в Украине», «КП в Украине», «Корреспондент», «Деньги.ua», «Команда», «За рулем»; друкарню «Укрполіграфмедіа» та інше.

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