У Китаї стартували випробування вакцини-спрею від COVID-19

Аня Мартинюк 12 вересня 2020, 13:24

Це вже десята спроба китайців випустити вакцину.

Новину передає «Преса України».

За даними видання Bloomberg, у Китаї почали випробовувати вакцину від коронавірусу. Вчені Сяменьского і Гонконзького університету разом з фармацевтичною компанією створили вакцину у вигляді спрею для носа.

Варто зазначити, що це вже десятий прототип вакцини від коронавируса, який переходить в Китаї в стадію випробувань на людях. Однак у вигляді спрею вакцини раніше не тестували.

Як зазначили експерти, потрапляючи в ніс, вакцина повторює природний шлях вірусів в організм і провокує правильну реакцію імунної системи.