У Китаї стартували випробування вакцини-спрею від COVID-19

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Це вже десята спроба китайців випустити вакцину.
Новину передає «Преса України».
За даними видання Bloomberg, у Китаї почали випробовувати вакцину від коронавірусу. Вчені Сяменьского і Гонконзького університету разом з фармацевтичною компанією створили вакцину у вигляді спрею для носа.
Варто зазначити, що це вже десятий прототип вакцини від коронавируса, який переходить в Китаї в стадію випробувань на людях. Однак у вигляді спрею вакцини раніше не тестували.
Як зазначили експерти, потрапляючи в ніс, вакцина повторює природний шлях вірусів в організм і провокує правильну реакцію імунної системи.
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