Поліція Запорізької області знайшла конопляне поле вартістю 10 млн грн

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Двох чоловіків, які обробляли двометрові кущі канабісу, затримали.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 вересня, у прес-службі Національної поліції повідомили про затримання біля села Зарічне Запорізької області двох чоловіків. Вони займалися обробкою земельної ділянки, на якій росли 1910 кущів коноплі.
Відомо, що кущі канабісу доросли до висоти два метри. Посіви конопель оцінили в 10 мільйонів гривень.
«Мешканці Мелітополя, одному з яких на праві оренди належить земельна ділянка біля села Зарічне, поле з соняшниками частково засіяли канабісом», - йдеться у повідомленні.
Наразі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритого за ч. 2 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) КК України. Проводиться встановлення причетних до протиправної діяльності осіб.
Запорізькі поліцейські виявили посіви конопель на 10 мільйонів гривень На «плантації» правоохоронці затримали двох осіб...Опубликовано Національна поліція України Суббота, 12 сентября 2020 г.
Проводяться заходи для встановлення осіб, які також можуть бути причетні до протиправної діяльності.
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