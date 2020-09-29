В Україні змінять алгоритм виклику «швидкої допомоги»

Аня Мартинюк 12 вересня 2020, 12:12

Виклики поділять на чотири категорії.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 вересня, стало відомо, що з 2021 року в Україні зміниться алгоритм виклику карети «швидкої допомоги». Виклики поділять на 4 категорії.

Відповідну заяву зробив голова МОЗ Максим Степанов.

«У 2021 році змінюються алгоритми диспетчеризації. Тобто ми будемо ділити всі виклики на 4 категорії. Це – критичний, терміновий, невідкладний і непрофільний. Це безпосередньо впливає на час доїзду. Якщо це критичний виклик, то “швидка” повинна бути практично миттєво на місці», - уточнив він.

Також Степанов додав, що до пацієнта прибуватиме та «швидка», яка знаходиться до нього найближче. Тобто не буде прив’язки до прописки та районного поділу.