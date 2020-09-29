У лікарні Харкова передали американську гумдопомогу для боротьби з коронавірусом

Аня Мартинюк 12 вересня 2020, 11:50

Стало відомо, що увійшло в гумдопомогу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 вересня, стало відомо, що посольство України у США вже передало обіцяний гуманітарний вантаж до українських лікарень. Як відомо, допомога призначена для протидії пандемії коронавірусу.

«Гуманітарна допомога зібрана американською благодійною організацією „The Fishermen“ та за сприяння Посольства України у США передана до лікарень м. Харкова», – уточнили в повідомленні.

Відомо, що в гуманітарну допомогу входять апарат УЗД, кардіограф, медичні аспіратори, ручні респіратори, анестезіологічні дихальні контури, контейнери для зберігання біологічно небезпечних речовин, кисневі трубки, лікарняні ковдри, шприци, медичні халати, захисні маски, хірургічні та оглядові рукавички, бахіли та інше.

В благодійній організації пообіцяли, що передадуть Україні більше необхідних речей.