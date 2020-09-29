Короткострокова вигода від заборони TikTok не варта ризику роздвоєння Інтернету - керівник Instagram

Аня Мартинюк 12 вересня 2020, 11:16

Адам Моссері вважає, що заборона TikTok зробить Інтернет фрагментованим й бізнесу це не вигідно.

Новину передає «Преса України».

Адам Моссері, головний виконавчий директор Instagram Inc., заявив, що будь-яка короткострокова вигода, яку Instagram отримає від потенційної заборони TikTok, значно перевищує ризик роздвоєння Інтернету.

Популярна китайська платформа короткого відео TikTok опинилася в центрі уваги адміністрації Трампа, оскільки її материнській компанії ByteDance було наказано продати свій американський бізнес-холдинг протягом 90 днів через так звані проблеми національної безпеки.

Оскільки TikTok зіткнувся з невизначеністю, Facebook на початку серпня випустив нову функцію, відому як Reels у всьому світі. Нова функція дозволяє користувачам записувати та редагувати 15-секундні відеозаписи з аудіо- та візуальними ефектами та ділитися з послідовниками, як в TikTok.

«Якщо це приносить нам користь у короткостроковій перспективі, з точки зору уповільнення конкурента, прецедент, який він створює для нас, набагато, набагато гірший для нас як бізнесу в довгостроковій перспективі», - зазначив Моссері.

За його словами, протягом наступних, можливо, 5 або 10 років стане відомо, наскільки це все погано.