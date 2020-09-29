Туреччина заявила, що Африка повинна відігравати більш активну роль у Лівії

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До такого висновку дійшов турецький міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 вересня, стало відомо, що міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу виступив в Дакарі з заявою щодо Лівії. За його словами, африканські країни та Африканський союз повинні відігравати «більш активну роль, особливо в Лівії».
Як відомо, Мевлют Чавушоглу відбув триденний тур по Західній Африці, де обговорив з колегою Амаду Ба аспекти двосторонніх відносин та регіональні питання.
«Ми також обмінялися думками щодо питання Малі, і ми раді бачити, що наші погляди повністю збігаються», - заявив він.
Ба в свою чергу заявив, що Сенегал хоче збільшити обсяг торгівлі з Туреччиною до 400 мільйонів доларів і зазначив, що з 2008 по 2019 рік обсяг між двома країнами збільшився з 15 мільйонів доларів до 250 мільйонів доларів.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
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