Туреччина заявила, що Африка повинна відігравати більш активну роль у Лівії

Аня Мартинюк 12 вересня 2020, 10:42

До такого висновку дійшов турецький міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 вересня, стало відомо, що міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу виступив в Дакарі з заявою щодо Лівії. За його словами, африканські країни та Африканський союз повинні відігравати «більш активну роль, особливо в Лівії».

Як відомо, Мевлют Чавушоглу відбув триденний тур по Західній Африці, де обговорив з колегою Амаду Ба аспекти двосторонніх відносин та регіональні питання.

«Ми також обмінялися думками щодо питання Малі, і ми раді бачити, що наші погляди повністю збігаються», - заявив він.

Ба в свою чергу заявив, що Сенегал хоче збільшити обсяг торгівлі з Туреччиною до 400 мільйонів доларів і зазначив, що з 2008 по 2019 рік обсяг між двома країнами збільшився з 15 мільйонів доларів до 250 мільйонів доларів.