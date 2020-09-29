Україна готова нести гроші за вакцину від коронавірусу

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Максим Степанов вважає, що отримати вакцину хочуть усі люди на планеті.
Новину передає «Преса України».
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов виступив в ефірі телепрограми «Свобода слова Савіка Шустера». Він зробив важливу заяву щодо вакцини від коронавірусу. За його словами, Україна готова робити передплату за вакцину від смертоносного вірусу.
Степанов додав, що наразі українська держава веде переговори з кількома розробниками вакцини. Одразу ж після того, як вакцина буде зареєстрована, буде зроблено замовлення та передоплату.
Тим не менше, він не береться давати прогноз щодо того, коли саме вакцина буде готова. Степанов також вважає, що усі 7 мільярдів людей у світі хочуть пройти вакцинацію від коронавірусу.
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