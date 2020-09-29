В Україні за добу померли 72 людини з коронавірусом

Аня Мартинюк 12 вересня 2020, 09:31

Кількість нових хворих та померлих стабільно росте.

Новину передає «Преса України».

Станом на 12 вересня в Україні 151 859 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. За минулу добу нових хворих побільшало на 3 103 людини. Найбільше нових випадків у Києві – 428 та Тернопільській області – 280.

Такі дані наведені в Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Також зазначається, що за минулу добу померли 72 людини з коронавірусом. За весь період спостереження померли 3 148 осіб. Одужати вдалось 68 346 українцям. До слова, найбільше активних хворих наразі у Києві – 11 418.