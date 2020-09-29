Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В Україні за добу померли 72 людини з коронавірусом
  • В Україні 3144 нових хворих на коронавірус
  • Відомі коміки заявили про намір у парі балотуватися в мери Києва

Бразилія може випустити китайську вакцину проти COVID-19 цього року

Аня Мартинюк 12 вересня 2020, 09:01
Версія для друку
Бразилія може випустити китайську вакцину проти COVID-19 цього року

Стало відомо, чому Бразилія надала перевагу саме китайській вакцині.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 вересня, стало відомо, що Бразилія готується до випуску розробленої в Китаї вакцини проти коронавірусу. Про це заявив губернатор бразильського штату Сан-Паулу. За його словами, вакцина може бути доступна бразильцям уже у грудні.

Він нагадав, що китайська вакцина показала багатообіцяючі результати в третьому етапі клінічних випробувань.

До слова, Сан-Паулу, епіцентр пандемії коронавірусу в постраждалій Бразилії, є одним із шести штатів, які допомагають протестувати вакцину CoronaVac, розроблену китайською фармацевтичною фірмою Sinovac Biotech.

Близько 9000 бразильських добровольців беруть участь у тестуванні вакцини. 

 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції