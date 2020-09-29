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Стало відомо, чому Бразилія надала перевагу саме китайській вакцині.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 вересня, стало відомо, що Бразилія готується до випуску розробленої в Китаї вакцини проти коронавірусу. Про це заявив губернатор бразильського штату Сан-Паулу. За його словами, вакцина може бути доступна бразильцям уже у грудні.
Він нагадав, що китайська вакцина показала багатообіцяючі результати в третьому етапі клінічних випробувань.
До слова, Сан-Паулу, епіцентр пандемії коронавірусу в постраждалій Бразилії, є одним із шести штатів, які допомагають протестувати вакцину CoronaVac, розроблену китайською фармацевтичною фірмою Sinovac Biotech.
Близько 9000 бразильських добровольців беруть участь у тестуванні вакцини.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
10:07: Україна готова нести гроші за вакцину від коронавірусу
09:01: Бразилія може випустити китайську вакцину проти COVID-19 цього року
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