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Депутати зажадали взяти під контроль смартфони й ноутбуки українців

Аня Мартинюк 12 вересня 2020, 08:18
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Депутати зажадали взяти під контроль смартфони й ноутбуки українців

Експерт розповів, що це означатиме для простих українців. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 вересня, стало відомо, що 13 депутатів з політсил «Слуга народу», «За майбутнє», «Довіра» запропонували зобов'язати телеком-операторів надавати інформацію правоохоронцям про своїх абонентів. А саме, про послуги, тривалість послуг, зміст та маршрути передачі даних.

Для цього операторам пропонується за власний кошт встановлювати відповідне спец обладнання. Таку ініціативу розкритикував директор IT-компанії «Berezha Security» Костянтин Корсун. За його словами, це положення законопроекту про кібербезпеку має корупційну складову. Він вірить, що будуть зловживання збоку правоохоронних органів і влади. Також він вважає, що нововведення використають у політичній боротьбі.

«Під гаслами підвищення кібербезпеки - наступ на свободу інтернету. Це постійне стеження за листуванням, серфінгом, історією веб-браузерів політичних осіб. Це однозначно буде направлено проти протестного руху, проти громадських активістів, проти антикорупціонерів. Їм дуже багато років не дає спокою, що вони не можуть повноцінно його контролювати, не можуть знайти того негідника, який критично висловився в Фейсбук щодо того чи іншого питання», - прокоментував він.

Корсун зауважив, що суспільство буде проти такої ініціативи.

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