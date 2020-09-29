Кравчук запропонував обійти мінські домовленості

Аня Мартинюк 12 вересня 2020, 07:38

За його словами, мінські угоди підписувалися з розумінням про те, що виконані вони не будуть.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 11 вересня, голова української делегації в Тристоронньої контактній групі Леонід Кравчук зробив важливу заяву. За його словами, мінські домовленості виконати неможливо. Тому він розраховує на переговори в нормандському форматі.

Він пояснив, що Україна та РФ наразі мають різні позиції у питанні передачі контролю над кордоном та виборів на Донбасі.

«Ми зараз знаходимося в досить непростій ситуації: є мінські угоди, але вони не можуть бути виконані в силу зрозумілих причин. І тому, що коли вони підписувалися, вже було зрозуміло, що вони не будуть виконані. Але згідно з міжнародними домовленостями, міжнародні угоди не можуть бути скасовані однією стороною», - роз’яснив Кравчук.

Тому він вважає, що питання необхідно вирішувати на саміті лідерів України, Німеччини, Франції та Росії.