Кравчук запропонував обійти мінські домовленості

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За його словами, мінські угоди підписувалися з розумінням про те, що виконані вони не будуть.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 11 вересня, голова української делегації в Тристоронньої контактній групі Леонід Кравчук зробив важливу заяву. За його словами, мінські домовленості виконати неможливо. Тому він розраховує на переговори в нормандському форматі.
Він пояснив, що Україна та РФ наразі мають різні позиції у питанні передачі контролю над кордоном та виборів на Донбасі.
«Ми зараз знаходимося в досить непростій ситуації: є мінські угоди, але вони не можуть бути виконані в силу зрозумілих причин. І тому, що коли вони підписувалися, вже було зрозуміло, що вони не будуть виконані. Але згідно з міжнародними домовленостями, міжнародні угоди не можуть бути скасовані однією стороною», - роз’яснив Кравчук.
Тому він вважає, що питання необхідно вирішувати на саміті лідерів України, Німеччини, Франції та Росії.
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