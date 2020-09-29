У Перу почався процес імпічменту президента

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65 парламентарів проголосували за такий хід подій.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 вересня, стало відомо, що конгрес Перу розпочав процес імпічменту президента Мартіна Віскарра. Як зазначають місцеві ЗМІ, за «моральну нездатність» обіймати таку посаду.
Голова Конгресу Мануель Меріно де Лама озвучив результати голосування.
«65 парламентарів проголосували за, 36 - проти, 24 утрималися», - заявив він.
Як відомо, для оголошення імпічменту достатньо 52 голоси парламентарів.
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