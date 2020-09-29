Водій Volvo вирішив провчити пішоходів на тротуарі

Аня Мартинюк 12 вересня 2020, 06:32

Неадекватний чоловік середніх років переплутав тротуар з дорогою. Пішоходи вирішили прояснити йому ситуацію.

Новину передає «Преса України».

В інтернет-спільноті «Зупині Лося», присвяченій порушникам ПДР, з’явилося чергове відео. На ньому зафіксовано водія автомобіля Volvo з номерними знаками АА 0428 РК. Горе-водій виїхав на тротуар, де його зупинили пішоходи.

«Ранок з тротуарного життя біля Житомирської траси на в'їзд до Києва!» - відзначили в спільноті.

Чоловік в агресії почав погрожувати людям викликом поліції, однак, так цього й не зробив. Так і не отримавши дорогу, він почав здійснювати розворот, навмисно наїжджаючи на одного з пішоходів. На щастя, обійшлось без потерпілих.

Горе-водій, в автомобілі якого ще була дитина, поїхав назад.