Суд оштрафував компанію Yves Rocher Ukraine

Аня Мартинюк 11 вересня 2020, 15:08

Все через ігнорування державної мови.

Новину передає «Преса України».

Франківський районний суд міста Львова оштрафував відому косметичну компанію Yves Rocher Ukraine. Тепер представникам останньої доведеться заплатити 16692 грн.

Все через те, що компанія відмовилась надавати покупцю інформацію про товар на своєму сайті державною мовою.

Активіст Святослав Літинський зазначив, що компанія навіть намагалась приховати факт того, що вона щось продає на своєму сайті.