Суд оштрафував компанію Yves Rocher Ukraine

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Все через ігнорування державної мови.
Новину передає «Преса України».
Франківський районний суд міста Львова оштрафував відому косметичну компанію Yves Rocher Ukraine. Тепер представникам останньої доведеться заплатити 16692 грн.
Все через те, що компанія відмовилась надавати покупцю інформацію про товар на своєму сайті державною мовою.
Активіст Святослав Літинський зазначив, що компанія навіть намагалась приховати факт того, що вона щось продає на своєму сайті.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
13:55: У «Слузі народу» запропонували ввести обов'язкову вакцинацію
12:49: Вакарчук заявив про відсутність претензій через використання його пісні до Дня Незалежності
12:07: Це Європа – Український капітан врятував біженців, а країни ЄС відмовились їх приймати
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